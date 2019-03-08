8 Mart Dünya Kadınlar Günü
59 dakika önce
Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla müdürlükteki kadın personele çiçek dağıttı.
Eskişehir
Emniyet Müdürü Engin Dinç
, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla müdürlükteki kadın personele çiçek dağıttı.
Emniyet Müdürlüğünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
İl Emniyet Müdürü Dinç, etkinlikte yaptığı konuşmada, tüm kadın personele emeklerinden dolayı teşekkür etti.
Dinç, daha sonra kadın personele çiçek dağıtarak günlerini kutladı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:43 Kaynak: AA
Cani Koca Kıskançlık Krizine Girip Karısını ve Kızını Bıçakladı
Kadın Komandolar, Halatlarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden indi.
Matematikten 95 Üstü Puan Alamayan Çocuğunu Darp Edip, Terk Etti
Son Dakika! Bakan Pekcan Müjdeyi Verdi! Kadın Girişimcilere Yeni Finansman Paketi Geliyor