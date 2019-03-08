Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

59 dakika önce

Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla müdürlükteki kadın personele çiçek dağıttı.

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Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla müdürlükteki kadın personele çiçek dağıttı.

Emniyet Müdürlüğünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Dinç, etkinlikte yaptığı konuşmada, tüm kadın personele emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Dinç, daha sonra kadın personele çiçek dağıtarak günlerini kutladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:43 Kaynak: AA

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