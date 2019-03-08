Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

42 dakika önce

Uşak Valiliği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konferans düzenlendi.

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Uşak Valiliği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konferans düzenlendi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'ndaki "Hayata Dokunan Güçlü Kadınlar" konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye'de kadınların son yıllarda hayata geçirilen düzenlemelerle toplumun her alanında giderek artan bir şekilde varlığını gösterdiğini söyledi.

Yöneten ve karar veren sınıfın içinde kadın olmanın zor olduğunu belirten Kocabıyık, 2012'de kadın yönetici oranının yüzde 14,4 iken bu rakamın 2017'de yüzde 17,3'e yükseldiğini ifade etti.

Kadınların katkısı ve desteği olmadan Türkiye'yi daha iyi yerlere taşımanın mümkün olmadığını vurgulayan Kocabıyık, kadınlara her alanda destek verilmesini istedi.

Kocabıyık, "Özellikle son 15 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadınlarımızın güçlendirilmesi konusunda çok önemli ve çok güçlü adımlar atılmıştır. Kadının güçlenmesi, kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması, kadına yönelik şiddet ile mücadele konusunda gerekli bütün yasal düzenlemelerin gerçekleştirildiğini görmekteyiz." dedi.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ise kadının toplumdaki yerine dikkati çekti.

Konuşmaların ardından Uşak Üniversitesi öğrencileri tarafından mini konser verildi, halk oyunu gösterisi yapıldı.

Daha sonra ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı'nın moderatörlüğünde Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, Moda Tasarımcısı Zeynep Kartal, Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadiye Tutsak ve Küresel Öğretmen Ödülleri ilk 10 finalisti arasında yer alan ilk ve tek Türk öğretmeni Nurten Akkuş'un katıldığı "Hayata Dokunan Güçlü Kadınlar" konferansı yapıldı.

Vali Kocabıyık, etkinlik sonunda panelistlere plaket verdi.

Konferansın ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sanat ve Tasarım Buluşması Sergisi ile Kadın El Emeği Sergisi gezildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:55 Kaynak: AA

Uşak, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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