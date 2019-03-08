Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

7 dakika önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Gölcük Anıtpark'ta düzenlenen törene, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Dr. Metin Şentürk, Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurten Turnalı, Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral, siyasi parti temsilcileri, Gölcük Belediye Başkan adayları ve çok sayıda davetli katıldı.

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, törende yaptığı konuşmada, kadınların varlığının toplumun temel taşı olduğunu belirterek, "Bu anlamla ne kadar övünseniz azdır. Siz hanımlar hiçbir zaman bir güne sığmazsınız. 365 günün her gününde sizler varsınız. Yüce Rabbim bizleri sizlersiz bırakmasın. Hayat arkadaşı anne, iş arkadaşı toplumun temel taşı sizlersiniz. Bizler de sizlerle beraber yaşamanın askeri müşterekle buluşmanın çarelerini arayan insanlarız. Gölcük özelinde bu mükemmeliyet ve birliktelik doruğa çıkmıştır." ifadesini kullandı.

Gölcük Kent Konseyi Başkanı Dr. Metin Şentürk de kadınların her alanda sorun yaşadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bugün dünyanın her yerinde kadının anıldığı, sorunlarının dile getirilip tartışıldığı bir gün. Kadın toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsurudur. Modern Türkiye'mizin inşasında kadınımızın ayrı bir yeri vardır. Bugün kadınlarımız cumhuriyet kazanımı sayesinde hayatın her alanında yer almakla birlikte hak ettikleri seviyede olduğunu söyleyemeyiz. Kadınlarımızın tüm dünyada olduğu gibi, çözülmesi gereken birçok sorunları var. Kadınlar eşit olarak her alanda yer alması aslında sosyal adaletin de bir gereğidir. Bu sadece kadınlar değil tüm toplumu ilgilendiren bir konudur. Aynı zamanda hepimize ayrı ayrı görev düşmektedir."

Gölcük Kent Konseyi Kadınlar Meclisi Başkanı Nurten Turnalı de "Şüphesiz ki dünyanın var oluşundan bu yana kadınların her gelişmede önemli bir katkısı vardır." dedi.

Daha sonra kadınlara gül dağıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:18 Kaynak: AA

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