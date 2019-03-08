8 Mart Dünya Kadınlar Günü

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Ambulans Şoförü, Kendisine Yol Vermeyen Magandadan Şikayetçi Oldu

Kılıçdaroğlu da Anketler Konusunda Erdoğan Gibi Düşünüyor

Gürgen Öz'den Mehmet Akif Alakurt'a Olay Sözler: Her Sakalı Olan Adam Değil