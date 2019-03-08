Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

2 saat önce

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Tunceli'de düzenlenen etkinliklerle kutlandıEtkinlikler çerçevesinde Ağrı Barosu ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından kentteki bir restoranda kahvaltı programı düzenlendi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, System.String[]
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Tunceli'de düzenlenen etkinliklerle kutlandı

Etkinlikler çerçevesinde Ağrı Barosu ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından kentteki bir restoranda kahvaltı programı düzenlendi.

Toplumun farklı kesimlerinden kadınların katıldığı kahvaltı programı öncesinde, kadınlara karanfil hediye edilerek günleri kutlandı.

KADEM Ağrı Temsilcisi Emine Teyfur, kahvaltılı programda yaptığı konuşmada, kadınların anne olmalarının yanı sıra farklı mesleklerde çalışarak toplumun her yerinde olduğunu söyledi.

Kadınların toplumsal adalet içerisinde sorumluluk ve yükümlülüklerinin olduğunu dile getiren Teyfur, geçmiş yıllara göre kadınlara olan önemin her geçen yıl arttığına işaret etti.

Ağrı Barosu Başkanı Avukat Salih Aydın ise kadınların avukat, akademisyen, doktor ve farklı mesleklere sahip olabileceğini, ancak dünyanın en kadim mesleğinin annelik olduğunu vurguladı.

Annelikten daha üstün bir kavram ve sıfatın olmadığını, bir annenin fedakarlığından daha büyük emeğin olamayacağını belirten Aydın, tüm kadınların gününü kutladı.

Tunceli

Tunceli'de, Kadınlar Günü münasebetiyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün organizesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Munzur Üniversitesinin desteğiyle kent meydanında etkinlik düzenlendi.


Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ile kurum müdürlerinin de katıldığı programda kadınlar tarafından Aile Destek Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi'nde üretilen çeşitli ürünler sergilendi.

Sonel, söz konusu ürünlerin sergilendiği stantları ve aynı alanda açılan resim sergisini gezip kadınlara karanfil dağıttı.

Halk oyunları ekiplerinin davul zurna eşliğindeki gösterisiyle devam eden programa katılan kadınlar da halay çekip eğlendi.


Beraberindekilerle Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik bölümü öğrencilerinin seslendirdiği Türkçe ve Kürtçe şarkıları dinleyen Sonel, katılımcılara salep ikram etti.


Kentteki bir başka etkinlikte de Dersim Kadın Platformu üyeleri Seyit Rıza Parkı'nda toplandı. Davul zurna eşliğinde halay çekilmesinin ardından yapılan basın açıklamasıyla program sona erdi.

Erzurum

Erzurum'da, Herkes İçin Havacılık Derneği Erzurum Temsilciliğince "Dünya Kadınlar Günü" dolasıyla etkinlik düzenlendi.

Lalapaşa Kent Meydanı'nda toplanan dernek üyeleri ve üniversite öğrencileri, günün öneminin yanı sıra kadınların eşitlik ve şiddet sorunlarına dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için "8 Mart Dünya Havacı Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadesinin yazılı olduğunu kağıttan market uçakları kadınlara dağıttı.

Derneğin Erzurum Temsilcisi Nurbanu Seçkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlik ile kadınların yüzünü güldürmeyi amaçladıklarını söyledi.

Etkinlik ile kadınların havacılık alanındaki yerine de dikkati çektiklerini söyleyen Seçkin, "Bu anlamlı günde havacı kadınlar ve tüm kadınlarımızın gününü kutluyoruz." dedi.

Ardahan

Ardahan'da, AK Parti Göle İlçe Başkanlığında görevli kadın partililerce, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla ilçenin Meydan Parkı'nda açılan stantta kadınlara karanfil ve gül dağıtılarak günleri kutlandı.

AK Parti Göle Kadın Kolları Başkanı Dilek Işık, kadınların insanlığın devamı için olmazsa olmazlardan olduğunu belirerek, "Kadın, en büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır." dedi.

Kars

Kars Valisi Türker Öksüz de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla valilikte çalışan kadınlarla Gazi Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

Öksüz, burada bir süre sohbet ettiği kadınlara karanfil dağıtarak Kadınlar Günü'nü kutladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:28 Kaynak: AA

8 Mart, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın Polis ve Askerler, Silopili Kadınlarla Halay Çekti Ukrayna'da 8 Mart" Yürüyüşü Saldırıya Uğradı

Hem Rötar Hem Arıza Yapan Onur Air Uçağı, Yolcuları Çileden Çıkardı Bakan Pekcan Müjdeyi Verdi! Kadın Girişimcilere Yeni Finansman Paketi Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 18:34:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]