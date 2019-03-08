8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla Erzurum
, Ağrı
, Kars
, Ardahan
ve Tunceli
'de düzenlenen etkinliklerle kutlandı
Etkinlikler çerçevesinde Ağrı Barosu ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından kentteki bir restoranda kahvaltı programı düzenlendi.
Toplumun farklı kesimlerinden kadınların katıldığı kahvaltı programı öncesinde, kadınlara karanfil hediye edilerek günleri kutlandı.
KADEM Ağrı Temsilcisi Emine Teyfur, kahvaltılı programda yaptığı konuşmada, kadınların anne olmalarının yanı sıra farklı mesleklerde çalışarak toplumun her yerinde olduğunu söyledi.
Kadınların toplumsal adalet içerisinde sorumluluk ve yükümlülüklerinin olduğunu dile getiren Teyfur, geçmiş yıllara göre kadınlara olan önemin her geçen yıl arttığına işaret etti.
Ağrı Barosu Başkanı Avukat Salih Aydın
ise kadınların avukat, akademisyen, doktor ve farklı mesleklere sahip olabileceğini, ancak dünyanın en kadim mesleğinin annelik olduğunu vurguladı.
Annelikten daha üstün bir kavram ve sıfatın olmadığını, bir annenin fedakarlığından daha büyük emeğin olamayacağını belirten Aydın, tüm kadınların gününü kutladı.
Tunceli
Tunceli'de, Kadınlar Günü
münasebetiyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün organizesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Munzur
Üniversitesinin desteğiyle kent meydanında etkinlik düzenlendi.
Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ile kurum müdürlerinin de katıldığı programda kadınlar tarafından Aile Destek Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi'nde üretilen çeşitli ürünler sergilendi.
Sonel, söz konusu ürünlerin sergilendiği stantları ve aynı alanda açılan resim sergisini gezip kadınlara karanfil dağıttı.
Halk oyunları ekiplerinin davul zurna eşliğindeki gösterisiyle devam eden programa katılan kadınlar da halay çekip eğlendi.
Beraberindekilerle Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik bölümü öğrencilerinin seslendirdiği Türkçe ve Kürtçe şarkıları dinleyen Sonel, katılımcılara salep ikram etti.
Kentteki bir başka etkinlikte de Dersim
Kadın Platformu üyeleri Seyit Rıza
Parkı'nda toplandı. Davul zurna eşliğinde halay çekilmesinin ardından yapılan basın açıklamasıyla program sona erdi.
Erzurum
Erzurum'da, Herkes İçin Havacılık Derneği Erzurum Temsilciliğince "Dünya Kadınlar Günü
" dolasıyla etkinlik düzenlendi. Lalapaşa
Kent Meydanı'nda toplanan dernek üyeleri ve üniversite öğrencileri, günün öneminin yanı sıra kadınların eşitlik ve şiddet sorunlarına dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için "8 Mart
Dünya Havacı Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadesinin yazılı olduğunu kağıttan market uçakları kadınlara dağıttı.
Derneğin Erzurum Temsilcisi Nurbanu Seçkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlik ile kadınların yüzünü güldürmeyi amaçladıklarını söyledi.
Etkinlik ile kadınların havacılık alanındaki yerine de dikkati çektiklerini söyleyen Seçkin, "Bu anlamlı günde havacı kadınlar ve tüm kadınlarımızın gününü kutluyoruz." dedi.
Ardahan
Ardahan'da, AK Parti Göle
İlçe Başkanlığında görevli kadın partililerce, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla ilçenin Meydan Parkı'nda açılan stantta kadınlara karanfil ve gül dağıtılarak günleri kutlandı.
AK Parti Göle Kadın Kolları Başkanı Dilek Işık, kadınların insanlığın devamı için olmazsa olmazlardan olduğunu belirerek, "Kadın, en büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır." dedi.
Kars
Kars Valisi Türker
Öksüz de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla valilikte çalışan kadınlarla Gazi Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.
Öksüz, burada bir süre sohbet ettiği kadınlara karanfil dağıtarak Kadınlar Günü'nü kutladı.