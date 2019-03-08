Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

2 saat önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çağatay, mesajında, kadınların toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası ve toplumun yapı taşını oluşturan ailenin temel unsuru olduğunu belirtti.

Hayatın her alanında her türlü fedakarlığı gösteren kadınların, bu vatan ve millet için canını feda etmeye hazır nesilleri de yetiştirdiğini dile getiren Çağatay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İnsan hak ve özgürlüklerinin gelişmesi, demokrasi kültürünün yerleşmesiyle kadınlar, eğitimden bilime, sanattan kültüre hayatın her alanında başarı ile yerini almış ve almaya devam etmektedirler. Dünyayı sevgiyle dolduran başta Bitlisimizin fedakar kadınları olmak üzere tüm kadınlarımızın gününü en içten dileklerimle kutluyorum."

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım de 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe ilişkin mesajında şunları kaydetti:

"Toplumların temel taşı aile, ailenin temel taşı ise kadınlardır. Kadınlar hayatımızın olmazları arasındadır. Kadın haklarını konuştuğumuz bu günlerde ne yazık ki dünyada yaşanması kesinlikle tasvip edilmeyecek olaylar yaşanmaktadır. Kadın cinayetlerinin yaşandığı, kadın ve çocukların yok edildiği bir dünya yaşanılacak bir dünya olamaz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:40 Kaynak: AA

Bitlis, 8 Mart, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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