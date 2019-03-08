8 Mart Dünya Kadınlar Günü
1 saat önce
Türk Sağlık Sen Yozgat Şubesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sağlık personeline karanfil dağıtıldı.
Türk Sağlık Sen Yozgat
Şubesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
nedeniyle sağlık personeline karanfil dağıtıldı.
Türk Sağlık Sen Yozgat Şubesi Başkan Yardımcısı Yüksel Bulut, her 8 Mart
'ta kadınların haklarına, çalışma koşullarına, anneliğine, kadınlığına dikkat çekildiğini söyledi.
Bulut, "Çalışma hayatında yaşanan sorunların çözümü için kadınlarımıza da görevler düşmektedir. Sivil toplumda görev alan kadınlar, Türk kadınının temsilcisi ve ümididir. Kamuda kadınlarımız artık güçlerinin farkına varmalı ve sorunların çözümü için kendileri mücadele ortamında yer almalı." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:46 Kaynak: AA
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