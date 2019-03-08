Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

1 saat önce

Türk Sağlık Sen Yozgat Şubesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sağlık personeline karanfil dağıtıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, System.String[]
Türk Sağlık Sen Yozgat Şubesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sağlık personeline karanfil dağıtıldı.


Türk Sağlık Sen Yozgat Şubesi Başkan Yardımcısı Yüksel Bulut, her 8 Mart'ta kadınların haklarına, çalışma koşullarına, anneliğine, kadınlığına dikkat çekildiğini söyledi.

Bulut, "Çalışma hayatında yaşanan sorunların çözümü için kadınlarımıza da görevler düşmektedir. Sivil toplumda görev alan kadınlar, Türk kadınının temsilcisi ve ümididir. Kamuda kadınlarımız artık güçlerinin farkına varmalı ve sorunların çözümü için kendileri mücadele ortamında yer almalı." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:46 Kaynak: AA

Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nusret'ten Dünyadaki Tüm Kadınlara Davet: Siz Olmasaydınız Biz Olmazdık Erkeklerin Konuştuğu, 'kadın Olmak' Paneline Kadınlardan Tepki

Kadın Polis ve Askerler, Silopili Kadınlarla Halay Çekti Ukrayna'da 8 Mart" Yürüyüşü Saldırıya Uğradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 18:26:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]