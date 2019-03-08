8 Mart Dünya Kadınlar Günü
1 saat önce
Kütahya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Biz de varız" sloganıyla etkinlik düzenlendi.
Kütahya
'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla "Biz de varız" sloganıyla etkinlik düzenlendi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü çalışanları, Cumhuriyet Caddesi
'ndeki iş yerlerinde çalışan kadınlara hediye takdim etti. Dumlupınar Üniversitesi
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Engelsiz Hayat Topluluğu da Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla aynı caddede stant açtı.
Standı ziyaret edenlere el baskısı hediyeler verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:48 Kaynak: AA
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