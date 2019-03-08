Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

1 saat önce

Yozgat'ta jandarma ekipleri, trafik uygulamasında durdurdukları araçlarda bulunan kadınlara karanfil verdi.

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Yozgat'ta jandarma ekipleri, trafik uygulamasında durdurdukları araçlarda bulunan kadınlara karanfil verdi.

İl Jandarma Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Jandarma ekipleri Yozgat Muslubelen mevkisi kontrol noktasında durdurdukları araçlarda bulunan kadınlara karanfil hediye etti.

Jandarma ekipleri daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve bir alışveriş merkezine giderek, buradaki kadınlara da çiçek takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:48 Kaynak: AA

Yozgat, 8 Mart, Jandarma, Güncel
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