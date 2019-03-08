8 Mart Dünya Kadınlar Günü
1 saat önce
Yozgat'ta jandarma ekipleri, trafik uygulamasında durdurdukları araçlarda bulunan kadınlara karanfil verdi.
Yozgat
'ta jandarma ekipleri, trafik uygulamasında durdurdukları araçlarda bulunan kadınlara karanfil verdi.
İl Jandarma
Komutanlığı, 8 Mart
Dünya Kadınlar günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Jandarma ekipleri Yozgat Muslubelen mevkisi kontrol noktasında durdurdukları araçlarda bulunan kadınlara karanfil hediye etti.
Jandarma ekipleri daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü
ve bir alışveriş merkezine giderek, buradaki kadınlara da çiçek takdim etti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:48 Kaynak: AA
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