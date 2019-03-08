Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

1 saat önce

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediyede çalışan kadın personele yönelik program düzenledi.

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Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediyede çalışan kadın personele yönelik program düzenledi.


Paşabahçe Düğün Salonundaki programa Başkan Aydın'ın yanı sıra eşi Yurdagül Aydın, Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ile belediye bünyesinde çalışan kadın personel katıldı.


Başkan Aydın, bu anlamlı günde kadınlarla bir araya gelmekten son derece mutlu olduğunu belirterek, kadınların gününü kutladı.


2004 yılında Belediyede çalışan kadın sayısının çok düşük olduğuna dikkat çeken Aydın, şunları kaydetti:

"İlk belediye başkanı olduğumda Sivas Belediyesinde parmakla sayılacak kadar kadın çalışırdı. Bugün bu salonu doldurdunuz. Gerçekten bir şeyin kaliteli ve güzel olmasını istiyorsanız, bir hanım elinin değmesi gerekir. Bu sadece bir söz değil. Hanımlarda bu konularda zarafet var, incelik var, sorumluluk duygusu birçok erkekten daha fazla. Bir görev verdiğiniz zaman gözünüz arkada kalmıyor. Bu bakımdan iş hayatında hanımların sayısının artması, kurumların, firmaların verimliliğinin artması anlamına geliyor. Aynı zamanda ülke ekonomisinin gelişmesi anlamına geliyor. Gerek belediyemiz, gerek şehrimiz için sunduğunuz bütün katkılardan dolayı teşekkür ediyorum."

Program sonunda Başkan Aydın ve eşi Yurdagül Aydın, kadınlara karanfil hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:00 Kaynak: AA

Sivas, Aydın, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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