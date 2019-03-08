8 Mart Dünya Kadınlar Günü
53 dakika önce
YOZGAT(AA) - Yozgat Valiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
YOZGAT(AA) - Yozgat
Valiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nü kutladı.
Kadınların kendi hakkını kendilerinin alması gerektiğini belirten Çakır, "Bunu erkeklere bırakmamalıdır. Hak verilmez alınır. İnsan tanımında kadın ve erkek vardır. Erkekle kadının birbirinden ayrılması mümkün değildir. Kadın ve erkek Allah'ın yarattığı en büyük değerdir. Erkek ve kadına büyük sorumluluk düşmektedir. Erkekleri, çocukları yetiştiren kadınlardır. Kadın ailenin ve devletin temelidir, kendi değerinizi, kendi özelliğinizi, güzelliğinizi bilin." dedi.
KADEM Temsilcisi Fadime Solmaz
da dernek olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Etkinlikte 41 yıllık evli 8 çifte çeşitli hediyeler verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:20 Kaynak: AA
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