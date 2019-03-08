Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

31 dakika önce

Lapseki Belediyesinin organize ettiği "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinliğine katılan kadınlar, şehitliğe ziyarette bulundu.

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Lapseki Belediyesinin organize ettiği "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinliğine katılan kadınlar, şehitliğe ziyarette bulundu.

Şehitlik Abidesi'nde mevlit okunmasının ardından dua edildi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, kadının anne, eş, hayat, emek anlamına geldiğini söyledi.

Kadına şiddet konusunun son yıllarda tüm dünyayı tehdit eder hale geldiğini vurgulayan Yılmaz, "Kadına yönelik şiddet, büyük bir insanlık ayıbıdır. Bizim görevimizin temeli kadınlarımızın onuruna sahip çıkmak, insanlık onuruna sahip çıkmaktır." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:36 Kaynak: AA

Eyüp Yılmaz, Lapseki, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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