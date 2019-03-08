Lapseki
Belediyesinin organize ettiği "8 Mart Dünya Kadınlar Günü
" etkinliğine katılan kadınlar, şehitliğe ziyarette bulundu.
Şehitlik Abidesi'nde mevlit okunmasının ardından dua edildi.
Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz
, etkinlikte yaptığı konuşmada, kadının anne, eş, hayat, emek anlamına geldiğini söyledi.
Kadına şiddet konusunun son yıllarda tüm dünyayı tehdit eder hale geldiğini vurgulayan Yılmaz, "Kadına yönelik şiddet, büyük bir insanlık ayıbıdır. Bizim görevimizin temeli kadınlarımızın onuruna sahip çıkmak, insanlık onuruna sahip çıkmaktır." dedi.