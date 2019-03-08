Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

51 dakika önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, kadınlarla bir araya geldi.

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Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, kadınlarla bir araya geldi.

Vali Bilgin, bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, kadınlar hem aile içerisinde hem de toplumda önemli rol üstlendiğini ifade etti.

Kadınların düzenleyici role sahip olduğunu belirten Vali Bilgin, kadınların çok büyük sorumluluklarının olduğunu vurguladı.

Kadınlara bir gün değil, her gün aynı saygı ve sevgi çerçevesinde yaklaşılması gerektiğini ifade eden Bilgin, "Kadınlarımız aile kavramının şekillenmesinden başlayarak, toplumun diğer sosyal yapısının şekillenmesinde rolünü en net şekilde görmekteyiz. Bugünün öğretmenlerini, hukukçularını, siyasetçilerini yetiştiren kadınlarımızdır. Aslında kadınların toplayıcı, toparlayıcı ve düzenleyici rolünden kaynaklanıyor. Biz erkekler ise dağıtıcı yapıya sahibiz. Kadınlarımızın hakkını ödeyemeyiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Bilgin, kadınlara hediyeler verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:48 Kaynak: AA

Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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