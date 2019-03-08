8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, kadınlarla bir araya geldi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, kadınlarla bir araya geldi.



Vali Bilgin, bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, kadınlar hem aile içerisinde hem de toplumda önemli rol üstlendiğini ifade etti.



Kadınların düzenleyici role sahip olduğunu belirten Vali Bilgin, kadınların çok büyük sorumluluklarının olduğunu vurguladı.



Kadınlara bir gün değil, her gün aynı saygı ve sevgi çerçevesinde yaklaşılması gerektiğini ifade eden Bilgin, "Kadınlarımız aile kavramının şekillenmesinden başlayarak, toplumun diğer sosyal yapısının şekillenmesinde rolünü en net şekilde görmekteyiz. Bugünün öğretmenlerini, hukukçularını, siyasetçilerini yetiştiren kadınlarımızdır. Aslında kadınların toplayıcı, toparlayıcı ve düzenleyici rolünden kaynaklanıyor. Biz erkekler ise dağıtıcı yapıya sahibiz. Kadınlarımızın hakkını ödeyemeyiz." diye konuştu.



Konuşmaların ardından Vali Bilgin, kadınlara hediyeler verdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Gazeteci Abdurrahman Dilipak'tan Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınlara Ahlaksız Sözler

Tokat Belediyesi Önünde Kadınların Yollarına Kırmızı Halı Serildi

Nusret'ten Dünyadaki Tüm Kadınlara Davet: Siz Olmasaydınız Biz Olmazdık

Erkeklerin Konuştuğu, 'kadın Olmak' Paneline Kadınlardan Tepki