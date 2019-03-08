8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Hükümet Konağı'nda kadın çalışanların kadınlar gününü kutladı.

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Hükümet Konağı'nda kadın çalışanların kadınlar gününü kutladı.





Kaymakam Nasır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, İlçe Jandarma Komutanı Hulusi Mehmet Müdük ve İlçe Emniyet Amiri Nazif Yayla ile kadınlara karanfil verdi.





Nasır, kadınların çalışma hayatında daha aktif rol almasını istediklerini belirtti.



Kadınların toplumsal alandaki başarılarının oldukça büyük olduğunu aktaran Nasır, "Hayatımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, sevgi, fedakarlık ve hoşgörünün sembolü olan kadınlarımız, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşlarıdır. Zengin medeniyetimizin inşasında en az erkekler kadar kadınlarımızın da rolü ve emeği çok büyüktür."diye konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erkeklerin Konuştuğu, 'kadın Olmak' Paneline Kadınlardan Tepki

Kadın Polis ve Askerler, Silopili Kadınlarla Halay Çekti

Ukrayna'da 8 Mart" Yürüyüşü Saldırıya Uğradı

Hem Rötar Hem Arıza Yapan Onur Air Uçağı, Yolcuları Çileden Çıkardı