Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

13 dakika önce

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Hükümet Konağı'nda kadın çalışanların kadınlar gününü kutladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, System.String[]
Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Hükümet Konağı'nda kadın çalışanların kadınlar gününü kutladı.


Kaymakam Nasır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, İlçe Jandarma Komutanı Hulusi Mehmet Müdük ve İlçe Emniyet Amiri Nazif Yayla ile kadınlara karanfil verdi.


Nasır, kadınların çalışma hayatında daha aktif rol almasını istediklerini belirtti.

Kadınların toplumsal alandaki başarılarının oldukça büyük olduğunu aktaran Nasır, "Hayatımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, sevgi, fedakarlık ve hoşgörünün sembolü olan kadınlarımız, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşlarıdır. Zengin medeniyetimizin inşasında en az erkekler kadar kadınlarımızın da rolü ve emeği çok büyüktür."diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:48 Kaynak: AA

Muhammed Emin, Akseki, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkeklerin Konuştuğu, 'kadın Olmak' Paneline Kadınlardan Tepki Kadın Polis ve Askerler, Silopili Kadınlarla Halay Çekti

Ukrayna'da 8 Mart" Yürüyüşü Saldırıya Uğradı Hem Rötar Hem Arıza Yapan Onur Air Uçağı, Yolcuları Çileden Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 18:01:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]