8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün sadece kadınları değil, kadınıyla erkeğiyle tüm toplumu ilgilendiren meselelere dikkat çektiğini belirtti.



Toplumdaki tüm bireylerin, cinsiyet kavramı üzerine öne sürülen her görüşe saygılı olmak kaydıyla toplumu ileriye götürecek görüşlere sahip çıkması gerektiğine vurgu yapan Şahin, şunları kaydetti:



"Bugün bakıyorsunuz aile kavramı, başta internet ve sosyal medya olmak üzere, yazılı ve görsel basında yer alan bir takım yayın ve yapımlarla dejenere ediliyor; kadının toplumdaki yeri ise tartışmalara açık hale getiriliyor. Bunun bizim kültürümüzde temeli ve yeri yoktur. Kadının, bugüne kadar elde ettiği her türlü hakkı ve hukuki kazanımları korunarak toplumdaki yerinin sağlamlaştırılması ve her alanda daha fazla kendini gösterebilmesi için pozitif önceliğin sürdürülmesi gerekmektedir.



Bünyesinde kadın sorunları üzerine bir Uygulama ve Araştırma Merkezi (NAKSAM) de bulunan üniversitemiz, bilgi temelli toplum inşa etme hedefinde Tekirdağlı kadınlarla birlikte gönüllülük esasına dayalı sosyal sorumluluk projeleri de yürütmektedir. Bu yöndeki çalışmalarımız şehir ve bölge halkı ile Üniversitemizin bütünleşmesine de vesile olmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, kadına şiddeti de kınayarak, rahmetli Özgecan gibi şiddet yüzünden hayatlarını kaybeden tüm kadınların anısı önünde saygıyla eğiliyorum."

