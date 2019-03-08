8 Mart Dünya Kadınlar Günü
8 dakika önce
Şemdinli Sosyal Hizmet Merkezince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Şemdinli Sosyal Hizmet Merkezince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Aile Destek Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, kadınlar yöresel kıyafetleriyle halay çekti.
Etkinliğe katılan kadınlara gül verildi.
Şemdinli Sosyal Hizmetler Müdürü Hediye Yetkin, kadınlar gününe sahip çıkan davetlilere teşekkür ederek, "Burada ilk defa yaptığımız bu etkinlikte bizimle olduğunuz için çok mutlu olduk. Kadına şiddete ve ikinci evliliğe 'hayır' diyoruz. Bunun için hep sizin yanınızdayız." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:51 Kaynak: AA
Gazeteci Abdurrahman Dilipak'tan Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınlara Ahlaksız Sözler
Tokat Belediyesi Önünde Kadınların Yollarına Kırmızı Halı Serildi
Nusret'ten Dünyadaki Tüm Kadınlara Davet: Siz Olmasaydınız Biz Olmazdık
Erkeklerin Konuştuğu, 'kadın Olmak' Paneline Kadınlardan Tepki