8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Şemdinli Sosyal Hizmet Merkezince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Şemdinli Sosyal Hizmet Merkezince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Aile Destek Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, kadınlar yöresel kıyafetleriyle halay çekti.



Etkinliğe katılan kadınlara gül verildi.



Şemdinli Sosyal Hizmetler Müdürü Hediye Yetkin, kadınlar gününe sahip çıkan davetlilere teşekkür ederek, "Burada ilk defa yaptığımız bu etkinlikte bizimle olduğunuz için çok mutlu olduk. Kadına şiddete ve ikinci evliliğe 'hayır' diyoruz. Bunun için hep sizin yanınızdayız." dedi.

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