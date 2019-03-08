Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

1 saat önce

Medicana Sivas Hastanesi, 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle kadın çalışanlarına kitap hediye etti.

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Medicana Sivas Hastanesi, 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle kadın çalışanlarına kitap hediye etti.

Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray, hastane personeline kitap hediye ederek, kadınların gününü kutladı.

Emek verip iş hayatında da kendini gösteren kadınların sayısının artması gerektiğini belirten Demiray, "Medicana Sivas Hastanesi olarak kadınların iş hayatındaki yerini önemsiyor ve destekliyoruz. Geçen yıla göre yaklaşık yüzde 14 artış göstererek kadın çalışan sayımızı 340'a çıkardık. Kadının olduğu her yerde başarı vardır. Bu fikrinden yola çıkarak Sayın Tuluhan Tekelioğlu'nun 'Yapabilirsin' kitabını hediye ettik. Kadınların neler başarabildiğini tekrar hatırlatmak istedik. Hem iş hem aile hayatımıza değer katan yaşama hayat veren kadınlara teşekkür ederiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:01 Kaynak: AA

Sivas, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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