8 Mart Dünya Kadınlar Günü
1 saat önce
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, jandarma ekipler tarafından kadınlara karanfil ve gül dağıtıldı.
Bolu
'nun Mudurnu
ilçesinde, jandarma ekipler tarafından kadınlara karanfil ve gül dağıtıldı.
Mudurnu İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, 8 Mart
Dünya Kadınlar Gümü dolayısı ile görev sahalarında Kadınlar Gününü kutladı.
Ekipler, Taşkesti
beldesinde bulunan pazar alanındaki kadınlar ile beldede bulunan kamu kurumlarında görev yapan kadınlara karanfil ve gül dağıttı.
Kadınlar, bu özel günde kendilerini unutmayan jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:04 Kaynak: AA
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