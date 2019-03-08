Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

1 saat önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, jandarma ekipler tarafından kadınlara karanfil ve gül dağıtıldı.

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, jandarma ekipler tarafından kadınlara karanfil ve gül dağıtıldı.

Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Gümü dolayısı ile görev sahalarında Kadınlar Gününü kutladı.

Ekipler, Taşkesti beldesinde bulunan pazar alanındaki kadınlar ile beldede bulunan kamu kurumlarında görev yapan kadınlara karanfil ve gül dağıttı.

Kadınlar, bu özel günde kendilerini unutmayan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:04 Kaynak: AA

Bolu, 8 Mart, Mudurnu, Jandarma, Güncel
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