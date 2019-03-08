Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

1 saat önce

Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Yerköy Yaşlı Bakımevini ziyaret ederek kadınlara karanfil dağıttı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, System.String[]
Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Yerköy Yaşlı Bakımevini ziyaret ederek kadınlara karanfil dağıttı.

Yerköy İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Umut Mütevellioğlu ve jandarma personeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla,Yerköy Yaşlı Bakımevini ziyaret etti.

Mütevellioğlu ve beraberindekiler karanfil verdikleri kadınlarla, sohbet etti.

Bakımevinde kalan kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan jandarma personeline teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:19 Kaynak: AA

Yerköy, Jandarma, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın Komandolar, Halatlarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden indi. Cenaze Ortada Kaldı, Gerilim Yükseldi

Nusret'ten Dünyadaki Tüm Kadınlara Davet: Siz Olmasaydınız Biz Olmazdık Erkeklerin Konuştuğu, 'kadın Olmak' Paneline Kadınlardan Tepki
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 19:52:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]