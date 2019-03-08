8 Mart Dünya Kadınlar Günü
1 saat önce
Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Yerköy Yaşlı Bakımevini ziyaret ederek kadınlara karanfil dağıttı.
Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Yerköy Yaşlı Bakımevini ziyaret ederek kadınlara karanfil dağıttı.
Yerköy İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Umut Mütevellioğlu ve jandarma personeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla,Yerköy Yaşlı Bakımevini ziyaret etti.
Mütevellioğlu ve beraberindekiler karanfil verdikleri kadınlarla, sohbet etti.
Bakımevinde kalan kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan jandarma personeline teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:19 Kaynak: AA
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