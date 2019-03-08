8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Çaycuma ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla huzurevi sakinlerine karanfil dağıtıldı.

Çaycuma ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla huzurevi sakinlerine karanfil dağıtıldı.



Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadınlar Günü münasebetiyle huzurevi sakinlerini ziyaret etti.



Ekipler daha sonra ilçe merkezinde kadınlara karanfil takdim etti.

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