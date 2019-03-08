8 Mart Dünya Kadınlar Günü
1 saat önce
Çaycuma ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla huzurevi sakinlerine karanfil dağıtıldı.
Çaycuma ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla huzurevi sakinlerine karanfil dağıtıldı.
Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadınlar Günü münasebetiyle huzurevi sakinlerini ziyaret etti.
Ekipler daha sonra ilçe merkezinde kadınlara karanfil takdim etti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:20 Kaynak: AA
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