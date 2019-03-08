Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

1 saat önce

Çaycuma ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla huzurevi sakinlerine karanfil dağıtıldı.

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Çaycuma ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla huzurevi sakinlerine karanfil dağıtıldı.

Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadınlar Günü münasebetiyle huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Ekipler daha sonra ilçe merkezinde kadınlara karanfil takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:20 Kaynak: AA

Çaycuma, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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