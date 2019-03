8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Safranbolu Vilayetler Birliği Ortaokulu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın konulu resim sergisi açıldı.

Safranbolu Vilayetler Birliği Ortaokulu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın konulu resim sergisi açıldı.



Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda yapılan açılışta konuşan AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.



Çok güzel resimler yapıldığını ifade eden Ünal, "Kadınlarımız, kadınlar günü vesilesiyle görmüş olduğu değeri her zaman alabilmeli. Bizleri dünyaya getiren, yetiştiren varlıklarımız, annelerimiz, ablalarımız, hanımlarımız her türlü övgüye layıklar." diye konuştu.



Safranbolu Milli Eğitim Müdürü Sahan Gümüş de sergide emeği geçenlere teşekkür etti.



Gümüş, şunları kaydetti:



"Hayatımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, her konuda ve her zaman desteklerini esirgemeyen, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, geleceğimizin inşasında başrol oynayan, sevgi, merhamet, hoşgörü ve fedakarlık timsali, ailenin temel taşı, hayatın vazgeçilmez unsuru olan başta şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri, eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."



Konuşmaların ardından, Milletvekili Ünal, Gümüş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer'in eşi Miray Ürkmezer serginin açılış kurdelesini kesti.



Açılışın ardından sergi gezildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erkeklerin Konuştuğu, 'kadın Olmak' Paneline Kadınlardan Tepki

Kadın Polis ve Askerler, Silopili Kadınlarla Halay Çekti

Ukrayna'da Radikal Sağcı Erkekler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nedeniyle Yürüyüş Yapan Kadınlara Saldırdı

Güzel Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu'nun Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı