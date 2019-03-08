Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

55 dakika önce

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentte faaliyet gösteren kadın derneklerinin üyeleriyle bir araya geldi.

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Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentte faaliyet gösteren kadın derneklerinin üyeleriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Seymenoğlu, valiliğin toplantı salonunda kadınlarla sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seymenoğlu, kadınların gelenek ve göreneklerin yaşatılmasında, kültürel mirasın gelecek kuşaklara devredilmesinde çok önemli rol üstlendiğini belirtti.

Kadınların Türk toplumunda geçmişten günümüze her zaman sosyal hayatın içerisinde yer aldığını aktaran Seymenoğlu, şunları kaydetti:

"Zaman içerisinde kadınlarımızın bazı sıkıntılar yaşadığı doğrudur, özellikle ekonomik hayatta fazla yer alamamak gibi sıkıntıları var. Bunlar zaman içerisinde yaşanmıştır. Ama yaşanan sorunları aşabilmek için sizin gibi güzel insanların oluşturduğu güzel dernekler var. Bu kuruluşlar sizleri daha güçlü kılıyor. Kadınlarımızın güçlü yanlarını sivil toplum kuruluşları üzerinden ortaya koymaları daha kolay oluyor. Dolayısıyla devletimiz ve bizler sivil toplum kuruluşlarını çok önemsiyoruz."

Kadın dernekleri adına konuşan Semra Karatosun ise kadınların tarih boyunca önemli roller üstlendiğini, kadınların toplumu ileri götüren sosyal dinamiğin temel kaynağı olduğunu bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:46 Kaynak: AA

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