Özalp
'ta Aile Destek Merkezince (ADEM), "8 Mart Dünya Kadınlar Günü
" dolaysıyla etkinlik düzenlendi.
ADEM çalışanları, kurumlarda çalışan ve hastanede tedavi gören kadın hastaları ziyaret ederek gül dağıttı.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde kadınlara yönelik "Toplumda kadının yeri ve kadına yönelik şiddet" konferansı düzenlendi.
Konferansın ardından konuşan ADEM Koordinatörü Leyla Dinç, medeniyetler boyunca kadınların ayrı alanlarda üretkenlik gösterdiğini ifade etti.
Dinç, şöyle konuştu:
"Kadının emeğini bir güne sığdırmak kadına bir ödül değildir. Kadın annedir ve toplumun sürekliliği adına en önemli faktördür. Bu faktörün güçlü olması, ayaklarının üzerinde durması, ailesinin, çevresinin ya da toplumun daha güçlü bağlarla birbirine bağlı olması demektir."