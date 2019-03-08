Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

50 dakika önce

Erzurum'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Erzurum Adliyesinde görevli kadın hakim, cumhuriyet savcısı ve personele karanfil dağıtıldı.

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Erzurum'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Erzurum Adliyesinde görevli kadın hakim, cumhuriyet savcısı ve personele karanfil dağıtıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Erzurum Adliyesi'nde etkinlik düzenlendi.

Bu çerçevede Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Erzurum Adalet Komisyonu Başkanı hakim Ömer Özgür Ercan ve Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan, Erzurum Adliyesi'nde görevli kadın hakim, cumhuriyet savcısı ve personeli ziyaret edip karanfil takdim etti.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Başsavcı Bölükbaşı, insanoğlu var olduğundan bu yana kadınların ailenin varlığında, bireylerin yetişmesinde ve bulunduğu toplumun ilerlemesinde her zaman öncü olduğunu aktardı.

Toplumsal hayatın erdemli ve düzenli olması açısından kadınların değerinin her zaman bilinmesi gerektiğini vurgulayan Bölükbaşı, "Kadınların her zaman asil yeri korunmalıdır. Son yıllarda iş hayatında kadınlar önemli yere gelmişlerdir. Kadınların farklı bakış açıları, hassasiyetleri, çalışkanlıkları, düzenleri ve disiplinleri iş hayatlarına da tamamen yansımaktadır." ifadelerini kullandı.

Bölükbaşı, adliyede 135 kadın personelin görev yaptığını bildirerek, şöyle devam etti:

"Kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi, kadın haklarının korunması noktasında görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Toplumumuzun kanayan yaralarından olan kadına yönelik şiddet eylemlerinin tamamen bitmesi en büyük temennimizdir. Kanun uygulayıcıları olarak, kadına şiddet konusuna büyük önem vermekteyiz. Kadına şiddetin son bulması ve kadının toplumda daha fazla yer almasını istiyoruz."

Kadınların her gün hatırlanması gerektiğini dile getiren Başsavcı Bölükbaşı, "Hayat mücadelesinde topluma onuruyla büyük fedakarlık gösterip destek veren kadınların bir gün değil her gün hatırlanmasını diliyorum. Bu güzel gün münasebetiyle hayatın her alanında varlıklarını hissettiğimiz kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:50 Kaynak: AA

Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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