8 Mart Dünya Kadınlar Günü
39 dakika önce
Muradiye Jandarma Komutanlığı ekipleri, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinlikleri kapsamında yol kontrol noktalarında kadın sürücü ve yolculara çiçek dağıttı.
Muradiye Jandarma
Komutanlığı ekipleri, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü
" etkinlikleri kapsamında yol kontrol noktalarında kadın sürücü ve yolculara çiçek dağıttı.
Jandarma ekipleri, yol kontrol noktalarında kadın sürücü ve yolculara çiçek dağıtarak günlerini kutladı.
Ekipler, yolculuk yapan vatandaşlara teşkilatın kuruluş yıl dönümü nedeniyle broşür verdi.
Ayrıca şehit ailelerini ziyaret eden ekipler, kadınlara çiçek takdim ederek günlerini kutladı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:58 Kaynak: AA
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