8 Mart Dünya Kadınlar Günü
19 dakika önce
Gürpınar'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Eğitimci Yazar Sema Maraşlı "İslam'da Kadın" isimli konferans verdi.
Gürpınar
'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
etkinlikleri kapsamında Eğitimci Yazar Sema Maraşlı "İslam'da Kadın" isimli konferans verdi.
Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa kadınlar yoğun katılım gösterdi.
Maraşlı, yaptığı konuşmada, tevekkül etmenin unutulduğunu söyledi.
Günümüzde insanların büyük aşkla evlendiğini ifade eden Maraşlı, şöyle konuştu:
"3 ay sonra aralarındaki muhabbet bittiği için boşanıyorlar. Eşler kavga
edebilir, tartışabilir ancak tevekkül edilmediğinde aralarındaki ilişki bitiyor. Allah'tan razı olmadığımız sürece yüreğimizde cenneti bulamayız. Yüreğinde cenneti bulmayan gerçek anlamda cennete erişemez. Kadın olarak donanımlı yaratılmışız. Yetiştirdiğimiz çocuklara ihtiyaç var. Eşinize karşı sevgiyi eksik etmeyin. Çünkü sevgi çok kıymetli bir olgu. Ama biz sevginin kıymetini bilemiyoruz. Sevgi bizim enerjimizdir. Bizi biz yapan şeydir."
Konferansın ardından kadınlara çiçek dağıtıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 07:14 Kaynak: AA
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