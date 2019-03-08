Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

19 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Biz Türkiye'yi iki kanatlı bir kuş gibi düşünüyoruz.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Biz Türkiye'yi iki kanatlı bir kuş gibi düşünüyoruz. İki kanat birlikte çırpmazsa, yükselmenin yeterli olmayacağına inanıyoruz. O yüzden siyasette, iş dünyasında, ekonomide ve bütün karar mercilerinde kadınlar ve erkekler omuz omuza bu ülkeyi yükseltecek." dedi.

AK Parti İstanbul Kadın Kolları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Samandıra Meydanı'nda "Sevgi Yürüyüşü" düzenlendi.

Yürüyüşe katılan Kaya, burada yaptığı konuşmada, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

AK Parti'nin iktidara geldiğinden bu yana Türkiye'nin kadınları ve kız çocukları için çalıştığını ifade eden Kaya, sağlıkta, eğitimde, iş hayatında birçok düzenlemeye imza atıldığını ve kadınların güçlendirildiğini anlattı.

Kaya, 2002'den önce Türkiye'de iş gücüne katılan kadın oranı yüzde 23 iken, bugün oranın yüzde 34'lere ulaştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu oranı 2023'te yüzde 41'e ulaştırmayı hedefliyoruz. Türkiye yükselecek, güçlenecek ancak ve ancak kadınlarla erkekler omuz omuza, her platformda gece gündüz demeden çalışırsa yükselecek. Biz, Türkiye'yi iki kanatlı bir kuş gibi düşünüyoruz. İki kanat birlikte çırpmazsa, yükselmenin yeterli olmayacağına inanıyoruz. O yüzden siyasette, iş dünyasında, ekonomide ve bütün karar mercilerinde kadınlar ve erkekler omuz omuza bu ülkeyi yükseltecek. 2002'de AK Parti iktidara ilk geldiğinde 24 kadın vekilimiz vardı, bugün 104 kadın milletvekili var."

"Bu ülkenin kadınları her şeyin en iyisine layık"

AK Parti iktidara geldiğinde kadınlar arasında ayrım olduğunu dile getiren Kaya, "Kadınlar arasında inançlarından, kılık kıyafetlerinden ötürü ayrım yapılıyordu. Öncelikle bütün özgürlüklerin önünü açtık. Bizim için kadın kadındır, kadın annedir, kadın eştir, kadın şefkat timsalidir. Hiçbir şekilde bir kadını kılık kıyafetinden ötürü ayırmamız mümkün değildir. Kadın istediği gibi giyinme hakkına sahiptir. Başı örtülü diye hiçbir kadının ayrımcılığa maruz kalmasını kabul etmedik ve gerekli bütün düzenlemeleri yaptık." diye konuştu.

Fatma Betül Sayan Kaya, "Sadece kendi zihnindeki hastalıklardan ötürü kadınlara karşı her türlü şiddeti uygulayanları bir kez daha kınıyorum. Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle iktidara geldiğimiz günden bu yana şiddetle de çok ciddi bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. İnanıyoruz ki bu ülkenin kadınları her şeyin en iyisine layık. Onlara çok daha güzel bir gelecek sunmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 07:14 Kaynak: AA

AK Parti, Dünya Kadınlar Günü, Türkiye, Güncel
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