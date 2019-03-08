8 Mart Dünya Kadınlar Günü
19 dakika önce
Erciş Devlet Hastanesi yönetimi, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadın personel için etkinlik düzenledi.
Erciş Devlet Hastanesi
yönetimi, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü
" dolayısıyla kadın personel için etkinlik düzenledi.
Hastane yönetimi, kadın personellere çiçek vererek günlerini kutladı.
Erciş Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Operatör Dr. Bahadır Öndeş, yaptığı açıklamada, gün nedeniyle hastane yönetimi olarak kadın çalışanlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.
Öndeş, "Kadın mesai arkadaşlarımızın özellikle yaşadıkları sorunlarla ilgili kendilerinden bilgi almaya çalıştık. Bize iletilen sorunları en kısa sürede çözmeye çalışacağız. Hastane yönetimi olarak kadınların gününü içtenlikle kutluyoruz." dedi.
Ardından hastane yönetimi personele pasta, meyve ve içecek ikram etti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 07:14 Kaynak: AA
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