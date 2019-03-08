Suluova
Belediye Başkanı Fatih Üçok
, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla çalışan kadınlara karanfil dağıttı.
Suluova Organize Sanayi Bölgesinde (OSB
) faaliyet gösteren firmaları ziyaret eden Üçok, fabrikalarda çalışan kadın işçilerin Kadınlar Günü
'nü kutlayarak karanfil verdi.
Üçok, sevginin ve asaletin kaynağı olan başta aziz şehit ve gazilerin anneleri ile eşleri olmak üzere tüm kadınların gününü kutladı.
Kadınının hayatın her alanında varlığını sürdürmek için mücadele ettiğini belirten Üçok, "Bu özel günde özellikle çalışan, emekçi kadınlarımızı ziyaret ettik. Çalışan kadınlarımız büyük bir özveri ile çalışarak evine ekmek götürürken diğer taraftan da eşine, çocuğuna ve evine bakmak adına büyük fedakarlıklar yapıyor. Bu anlamda büyük bir sorumluluk ve fedakarlık gösteren kadınlarımızı kutluyorum." dedi. AK Parti
Belediye Başkan adayı da olan Üçok'un ziyaretlerine AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Biçer, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatice
Sarı da katıldı.