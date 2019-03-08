Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

55 dakika önce

Eskişehir'de, Demokratik Kadın Platformu üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi.

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Eskişehir'de, Demokratik Kadın Platformu üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi.

Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünde toplanan grup, ellerinde taşıdıkları dövizlerle slogan atarak Porsuk Bulvarı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan platformu üyesi Sevgi Pervane, 8 Mart'ın temellerinin 1857 yılında ABD'nin New York kentinde, düşük ücretle, insanlık dışı koşullarda çalışmak zorunda bırakılan tekstil işçisi kadınların mücadelesi ile atıldığını anımsattı.

Kadınlar, açıklamanın ardından meşaleler eşliğinde halay çekti.

Etkinlik sırasında, çok sayıda kadın polisin görev yaptığı görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:52 Kaynak: AA

Eskişehir, Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Güncel
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