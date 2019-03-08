Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

1 saat önce

Beypazarı Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla adliyede görevli kadınların günlerini kutladı.

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Beypazarı Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla adliyede görevli kadınların günlerini kutladı.

Yapar, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla adliyede görev yapan kadın hakim ve savcılarla diğer görevlilerin günlerini kutladı ve çiçek verdi.

Kadınların hayatın olmazsa olmazlarından olduğunu belirten Yapar, "Yaşamın mihenk taşı olarak Anadolu'nun fethinde, Cumhuriyetimizin kurulmasında kadınlarımızın rolü önemli olmuştur. Bu nedenle kadınlarımız, hayatımızın her alanında var olmaya devam edeceklerdir. Biz de kadınlarımız için bu önemli günlerini, çalışma odalarında ziyaret ederek, tebrik ettik." dedi.

Yapar, daha sonra adliyenin toplantı salonunda kadın hakimler, savcılar ve katiplerle bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:50 Kaynak: AA

Beypazarı, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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