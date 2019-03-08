8 Mart Dünya Kadınlar Günü
1 saat önce
Beypazarı Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla adliyede görevli kadınların günlerini kutladı.
Beypazarı
Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla adliyede görevli kadınların günlerini kutladı.
Yapar, Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla adliyede görev yapan kadın hakim ve savcılarla diğer görevlilerin günlerini kutladı ve çiçek verdi.
Kadınların hayatın olmazsa olmazlarından olduğunu belirten Yapar, "Yaşamın mihenk taşı olarak Anadolu'nun fethinde, Cumhuriyetimizin kurulmasında kadınlarımızın rolü önemli olmuştur. Bu nedenle kadınlarımız, hayatımızın her alanında var olmaya devam edeceklerdir. Biz de kadınlarımız için bu önemli günlerini, çalışma odalarında ziyaret ederek, tebrik ettik." dedi.
Yapar, daha sonra adliyenin toplantı salonunda kadın hakimler, savcılar ve katiplerle bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:50 Kaynak: AA
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