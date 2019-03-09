8 Mart Dünya Kadınlar Günü

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bismil Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bismil Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.



İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen etkinliğe kadınlar yoğun ilgi gösterdi.



Müzik dinletisinin sunulduğu etkinlikte, kadınlar halay çekerek gönüllerince eğlendi.



Etkinlikte, kadınlara karanfil ve lokumluk hediye edildi.

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