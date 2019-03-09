Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

15 dakika önce

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

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Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Başkan Akmurat ve beraberindekiler, Halk Eğitim Merkezi, tekstil fabrikasını, pazarı ve kurumları gezerek kadınlara karanfil verdi.

Akmurat, kadınların kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Akmurat'a ziyaretinde, AK Parti İlçe Başkanı Hüsni Kalkan, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Yücer eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:31 Kaynak: AA

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