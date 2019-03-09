Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

54 dakika önce

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hakları Komisyonu (TÜBAKKOM) ve Sivas Barosu Kadın Hakları Komisyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

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Türkiye Barolar Birliği Kadın Hakları Komisyonu (TÜBAKKOM) ve Sivas Barosu Kadın Hakları Komisyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Sivas Barosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Sivas Adalet Sarayı Baro Başkanlığı'nda düzenlenen basın açıklamasını okuyan Sivas Kadın Çocuk Hakları Komisyon Başkanı Avukat Yankı Yıldırım, tüm kadınları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kazanılmış haklarına sahip çıkmaya, taleplerini ısrarla takip etmeye davet etti.

Yıldırım, ülke nüfusunun yarısını oluşturan kadınların ne yazık ki aynı oranda eğitim ve istihdam olanaklarına sahip olmadığına, yönetim mekanizmalarında, siyasal yaşamda ve karar alma organlarında temsil edilmediğine dikkati çekti.

Kadınlara siyasal, sosyal ve ekonomik alanda yer açacak şekilde toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının uygulamaya geçirilmesi gerektiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bizler, kadının insan haklarını ihlal eden, toplumsal cinsiyet ayrımına yol açan, kadının her alanda eşit temsilini engelleyen, kadına fırsat eşitliği sağlamayan her türlü girişime, zihniyete karşı çıktığımızı, cumhuriyet devrimlerinin kazanımlarından ödün verilmeyeceğini belirterek, kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kalktığı, kadının eşit ve özgür bir birey olarak var olduğu bir Türkiye ve dünya için mücadelemizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:33 Kaynak: AA

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