8 Mart Dünya Kadınlar Günü

CHP Şarkışla Belediye Başkan Adayı Ayfer Temel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

CHP Şarkışla Belediye Başkan Adayı Ayfer Temel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.



8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçede bir kafede düzenlenen yaklaşık 150 kadının katıldığı yemekte konuşan Temel, katılımdan oldukça memnun olduğunu belirtti.



Temel, Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Bugünün kadınlarının iş ve yaşama karşı duruşlarında büyük emekleri geçen ve bugünün bize özel olmasını sağlayan 129 tekstil işçisinin önünde saygıyla eğiliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ediyoruz." dedi.

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