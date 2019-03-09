Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

1 saat önce

İYİ Parti Şarkışla Belediye Başkan adayı Turgay Şahin ve eşi Elif Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenledi.

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İYİ Parti Şarkışla Belediye Başkan adayı Turgay Şahin ve eşi Elif Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenledi.

İlçedeki bir işletmede düzenlenen yemekli programda, davetlilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Şahin çifti, misafirlerle bir süre sohbet etti.

İYİ Parti Şarkışla Belediye Başkan Adayı Turgay Şahin, yaptığı konuşmada, "Biz, 'cennet anaların ayaklarının altındadır' diyen bir dine mensubuz." dedi.

Programa katılanlara karanfil dağıtılmasının ardından kadınlar gönüllerince eğlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:02 Kaynak: AA

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