8 Mart Dünya Kadınlar Günü

ANKARA (AA) – Ankara Hanımelleri ve Dayanışma Derneği, Çubuk ilçesinde "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle şehit ve gazi yakınları için program düzenledi.

ANKARA (AA) – Ankara Hanımelleri ve Dayanışma Derneği, Çubuk ilçesinde "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle şehit ve gazi yakınları için program düzenledi.



Esenboğa Mahallesindeki özel bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda şehit ve gazilerinin eşleri ile anneleri bir araya geldi.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından dernek başkanı Asiye Mutlu, davetlilere karanfil dağıtarak kadınlar gününü kutladı.



Mutlu yaptığı açıklamada vatanın bütünlüğünü, birliğini ve bağımsızlığını korumak için canlarını seve seve feda eden yiğitleri annelerin dünyaya getirdiğini belirterek "Bu ilkenin temel direği aile, ailenin de temel direği de elbette kadınlarımızdır. Yüce dinimiz de bu konuda her zaman kadını yüceltmiştir." dedi.



Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan ise her kadının kıymetli olduğunu ama şehit annelerinin kıymetinin iki kat daha fazla olduğunu belirterek "Şehit annelerimiz ve eşleri ile gazi yakınlarının bizdeki yerleri bambaşkadır. Çünkü onlar en kıymetli evlatlarını, eşlerini vatan, millet, bayrak ve ezan için şehit verdiler. Biz şehit yakınları olarak bu programı düzenleyen dernek yetkililerine ve Asiye Mutlu hanıma çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.



Programda Ankara Sanat Kulübü halk oyunları ekibi gösteri sundu, sanatçılar Çiğdem Demir, Soner Şimşek ve Barbaros Mutlu sahne aldı.

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