8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

6 saat önce

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, System.String[]

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ök, mesajında, Cumhuriyetin atılan sağlam temellerle büyümesine katkı sunan, cephede Kara Fatma, meydanda Halide Edip, gökyüzünde Sabiha Gökçen olup, bugün spordan siyasete, iş dünyasından sanata her alanda gurur kaynağı olan tüm kadınları saygı, sevgi ve rahmetle andığını ifade etti.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınların fırsat eşitliğinden tam ve etkin şekilde yararlanmasının AK Parti'nin temel hedef ve öncelikleri arasında yer aldığını bildiren Ök, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi ülkemize hizmetleriyle değer katan, tüm kadınlarımıza örnek olacak başarılarıyla adından söz ettiren, genç nesillere ışık tutan, geleceğimize yönelik tehditler karşısında dimdik duran, cesur ve özgüveni yüksek kadınlarımız geleceğe yürüyüşümüzde en önemli güvencemizdir. Kadınlarımızı güçlendirmek, ülkemizi güçlendirmektir. Kadın güçlü ise toplum güçlüdür. Bu duygu ve düşüncelerle, 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüzü kutluyor, toplumun yüzde 50'sini oluşturan biz kadınların, hem iş hayatında hem siyaset arenasında hem sosyal alanda, kısacası hayatın her alanında hak ettiği yere, birlik ve beraberlik içerisinde ulaşacağımıza inanıyorum."

Dünya Kadınlar Günü, AK Parti, Denizli, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! 5 partiden sadece İYİ Parti baraj altında kaldı
Meclis'te yaşanan gerginlik sokaklara yansıdı! AK Parti'li ve CHP'li gruplar karşı karşıya geldi Son Dakika: Dünya Kadınlar Günü'nde kapalı cezaevlerindeki kadın mahkumlar açık görüşten yararlanacak Türkiye ve İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri
16:58 Rahmetli Barış Akarsu'nun kız kardeşi zatürreden yoğun bakıma kaldırıldı
16:30 Turgay Tanülkü'nün gözyaşları
16:05 Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor
16:04 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi
15:43 Cüneyt Arkın: Betül'den evvel ölmek isterim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 17:59:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]