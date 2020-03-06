8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

6 saat önce

Bartın Valisi Sinan Güner, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

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Bartın Valisi Sinan Güner, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Güner, mesajında, Türkiye'nin, kadın-erkek fırsat eşitliği konusunda köklü deneyime sahip bir ülke olarak, kadınların siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel hayata katılımlarının artırılması, kadının toplum içindeki statüsünün güçlendirilmesi, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla yasal düzenlemelerle önemli ilerlemeler kaydettiğini belirtti.

Kadınlara demokratik haklarını veren ilk ülkeler arasında bulunan Türkiye'nin, Avrupa Konseyi Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine ilişkin sözleşmeyi 11 Mayıs 2011 tarihinde ilk imzalayan ülke olduğunu ve etkin biçimde uygulanmasına da önem atfettiğini ifade eden Güner, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemizde kadına karşı şiddetin tamamen ortadan kalkması ve özellikle derin acıya neden olan menfur kadın cinayetlerinin önlenmesi, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması, hukukun ve toplumsal vicdanın gereğidir. Kadına karşı her türlü suçun kökten ortadan kaldırılması için devletimizin sergilediği kararlı duruşa tüm vatandaşlarımızın verdiği destek toplumumuzu daha da güçlü kılmaktadır. Bu ülke, vatan müdafaasında erkeğiyle aynı safta omuz omuza mücadele eden; bebeğinin örtüsünü cephanenin üzerine örten kahraman kadınlarının varlığıyla kurulmuştur. Bu vesileyle güzel bir geleceğin inşası için omuz veren, insanlığa umut veren, emek veren tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü yürekten kutluyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:36 Kaynak: AA
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