8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

6 saat önce

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla engelli çocukların annelerini makamında kabul etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, System.String[]

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla engelli çocukların annelerini makamında kabul etti.

Okumuş, engelli üç çocuğuna bakan Asiye Köse, üç çocuğu engelli Fatma Kurt ve iki çocuğu engelli Durdunaz Yıkılmaz'ı günün anlam ve önemine binaen makamında ağırladı.

Ziyarette, Osman Okumuş, kadın denince aklına, yılın anneleri de olabilecek bu ailelerin geldiğini söyledi.

Özellikle Asiye Köse'nin doğuştan engelli üç çocuğuna bakan bir anne olduğunu ifade eden Okumuş, "Yaklaşık 40 yıldır kendini bu evlatlarına adamış. Evladının ikisi tamamen yatalak. Birçok kadınlarımızın ayrı ayrı acıları, cefaları ve fedakarlıkları vardır. Türkoğlu Belediyesi olarak her zaman bu ailelerimizin yanındayız, yanlarında olmaya da devam edeceğiz. Bu vesileyle, özellikle İdlib'de şehit olan kahramanlarımızın anneleri başta olmak üzere, tüm şehit annelerimiz ve kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyorum." dedi.

Okumuş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında engelli annelerine plaket verdi.

Dünya Kadınlar Günü, Osman Okumuş, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Dünya Kadınlar Günü'nde kapalı cezaevlerindeki kadın mahkumlar açık görüşten yararlanacak
Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul'da koronavirüs görüldü" iddialarına yanıt verdi: Yeni tip koronavirüs değil human koronavirüs Oda arkadaşının gözlerini çıkaran şizofreni hastası kadının, tedavi gördüğü hastanenin başhekimi görevden alındı Yabancılar Türk savaş uçaklarına hayran kaldı! Anlaşma yapmak istiyorlar

Son Dakika Haberleri
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 00:05:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]