8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Sonel, mesajında, kadınların hayatın her alanında, sevgiyi, fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil ettiğini belirtti.

Kadınların aile birliğinin en önemli unsuru olduğunu ifade eden Sonel, şunları kaydetti:

"Kadınlar, ülkemizin gelişmesinde ve çağdaş düzeye ulaşmasında önemli bir yere sahiptir. Toplumumuzda var olan güçlü aile bağları, aile bireylerinin birbirine gösterdiği sevgi, saygı ve anlayış kadınlarımızın eseridir. Kadınlarımızın sahip olduğu her hak, milletimizin tüm fertleri için büyük bir güven kaynağıdır. Çünkü toplumsal huzurun temini bir annenin, bir eşin kalbindeki huzurla alakalıdır. Kadınların hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde var olmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamak, her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmek hepimizin sorumluluğudur. Bu vesileyle aileden başlayarak hayatımızın her yerinde ve her anında, sevgileri, emekleri ve fedakarlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyorum."