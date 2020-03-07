8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

6 saat önce

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tekstil fabrikalarında çalışan kadınları ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tekstil fabrikalarında çalışan kadınları ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Sonel'in, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tekstil fabrikasındaki kadın çalışanlarıyla bir araya gelerek öğle yemeği yediği ve gün dolayısıyla yaptırdığı pastayı kadınlarla birlikte kestiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Sonel, şunları kaydetti:

"Kadınlar bizim için sadece yılın belirli gün ve haftalarında değil yılın her günü hatırlanması gereken kıymetli anamız, eşimiz, kızımız, kardeşimiz ve arkadaşlarımızdır. Kadınlar toplumumuzun en önemli yapı taşlarından biridir. Bugün ihracat yapan tekstil fabrikamızdayız. Burada yüzlerce kadın çalışanımız var. Onları ziyaret ettik ve günlerini kutladık. Bir de sürpriz yaparak tekstilde çalışan 300 kadın çalışanımıza Trabzon, Rize gezisi sözümüzü verdik."

Açıklamada, fabrikada çalışanlar kadınlar ise kendilerine iş imkanı sağlayan ve ziyaret ederek moral veren Vali Sonel'e teşekkür ettiği aktarıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Dünya Kadınlar Günü, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:45 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı yakalandı
Vodafone Kupası'nda kazanan Atletico Madrid Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı İstanbul'daki barajların doluluk oranı son 10 yılın ikinci en düşük seviyesine geriledi

Son Dakika Haberleri
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 20:19:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]