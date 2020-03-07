8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

6 saat önce

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Murat, mesajında, çocukluktan itibaren ilk öğretmen olarak insan hayatında önemli bir rol alan kadınların eğitilmesi için geleceğin anne adayı olan kız çocuklarının okutulmasının önem arz ettiğini belirtti.

İçinde bulunulan şartlar ne olursa olsun, kadınların hedefinin daima gelişim, değişim ve ilerleme olması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Murat, şunları kaydetti:

"Günümüzde kadın haklarının uygulanmasında ulaşılan seviye, ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen unsurlar arasında sayılmaktadır. Bir memleketin, nüfusunun yarısını oluşturan kadınların gücünü kullanmaksızın refaha ulaşılabilmesi ve sürdürülebilir bir kalkınmayı sağlaması mümkün değildir. Bu nedenle çocukluğumuzdan itibaren ilk öğretmen olarak yaşamımızda rol alan kadınlarımızın eğitilmesi için geleceğimizin anne adayı olan kız çocuklarımızın okutulması önem arz etmektedir. İçinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun, kadınlarımızın hedefi daima gelişim, değişim ve ilerleme olmalıdır.

Kadına yönelik her türlü ayrımcılığın kalktığı, kadınları ikinci sınıf gören, aşağılayan, horlayan, kılık kıyafetine, rengine, inançlarına göre ayıran her türlü zihniyetin, özellikle bir insanlık suçu olan kadına şiddetin son bulduğu, kadınların yönetimin her aşamasında ve hayatın her alanında daha çok temsil edildiği daha güzel bir dünya ümidiyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:46 Kaynak: AA
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