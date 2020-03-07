8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

6 saat önce

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Günay, mesajında, bu yıl Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamanın içlerinden gelmediğini belirterek, yaşanan tüm acılara rağmen söyleyecek birkaç cümlesinin olduğunu kaydetti.

Şehit annelerinin, eşlerinin, kız evlatlarının, kız kardeşlerinin ve büyükannelerinin bu vatanın en güçlü, en metanetli, en fedakar kadınları olduğunu belirten Günay, şunları bildirdi:

"Onlar bu milletin en güçlü bugünü ve yarınlarıdır.

Vatanı vatan yapan şehitlerimizin güzel anneleri, sabırlı eşleri, dirayetli kız evlatları, kız kardeşleri, halaları, teyzeleri... Hepinizin ve hepimizin başı sağolsun.

Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bugün de vicdanı körelmiş, insafını ve insanlığını kaybetmiş bölgesel ve küresel güçlere karşı mücadele veriyoruz.

Bizim istiklal, istikbal ve istikrarımız için can vermiş evlatlarınız, eşleriniz kahraman askerlerimiz için ne söylesek az.

Onları bu vatan için yetiştiren annelerin ellerinden öpüyorum.

Her daim en zorlu şartlar altında evlerinden binbir endişeyle ama bir o kadar yürekten destekle uğurlayan eşlerin hepsine saygılarımı iletiyorum.

İşte anne olmak, eş olmak yani hepsinin toplamı kadın olmak

ne değerli,

ne güçlü,

ne zor,

ne takdire şayan,

ne çaresiz,

ne gurur verici ama en nihayeti kadın olmak tüm zıtlıkların toplamı.

Bu millet, bu devlet, hepimiz nihayetinde bir kadına borçlu, bir kadın karşısında mahcup, yine bir kadının yaşaması için sorumlu.

Başımız sağolsun Türkiye'm."

Dünya Kadınlar Günü, Eskişehir, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:12 Kaynak: AA
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