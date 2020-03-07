8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

6 saat önce

Bursa Valisi Yakup Canbolat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Bursa Valisi Yakup Canbolat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canbolat, mesajında, kadınların bağımsız ve hür yaşama uğrunda her türlü yokluğa ve olumsuzluğa rağmen Kurtuluş Savaşında ve diğer bütün mücadelelerde sergilediği cesaret ve gayret ile tarihte yer aldığını belirtti.

Türk kadınının ülkesinin gelişmesi ve kalkınması için büyük fedakarlık gösterdiğini aktaran Canbolat, "19. yüzyılın ikinci yarısındaki modernleşme hamleleriyle başlayan kadın hareketleri, Ulu Önder Atatürk önderliğinde Cumhuriyet ile önemli bir ivme kazanmış, Medeni Kanun'un kabulü ve 1934 yılında seçme ve seçilme hakkının dünyadaki birçok ülkeden önce tanınmasıyla kadınlar eşit statüye kavuşmuştur." ifadesini kullandı.

Canbolat, yuvanın gerçek sahibi olan kadının ailenin ve toplumun da temel direği olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Zaman zaman her yaştaki kadınlarımızın maruz kaldığı ayrımcı, dışlayıcı ve şiddet yoluyla ortaya çıkan hak ihlalleriyle mücadele konusunda, toplumun her kesiminin katkısı büyük önem taşımaktadır. Kadınların eğitimli ve bilinçli olması, sağlıklı bir toplumun ön şartıdır. Tarihin her sayfasında dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş mücadeleler veren kadınlar, büyük bir özveri ve hassasiyetle dün olduğu gibi bugün de sağlıklı düşünen, geleceği teminat altına alınmış, gelişmiş toplum olmanın temel taşı olma özelliğini koruyarak, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacaktır. Kadınlara hak ettikleri saygı ve değerin gösterildiği, güzel günler temenni ediyor, sevgi ve emekleriyle insanlığın umudunu yeşerten, gönlümüzün her daim en kıymetli yerinde olan, aile ve toplumun temel direği başta şehit ve gazi anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:16 Kaynak: AA
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