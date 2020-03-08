8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

7 saat önce

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, System.String[]

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, kadınların aile kurumunun temel taşı, milletin baş tacı olduğunu belirtti.

Fedakarlığı, sevecenliği, çalışkanlığı ve üretkenliğiyle her zaman ailesine ve topluma önemli katkılar sunan kadının hayatın her alanında etkin bir şekilde görmenin kendilerini sevindirdiğini belirten Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kadına bir anne, bir kardeş ve bir eş olarak gösterilen saygı ve hürmetin düzeyi, o toplumun geldiği medeniyet seviyesinin de bir ölçüsüdür. Üreten ve yöneten kadınlarımızın sayısı her geçen gün hızla artmaktadır. Akademisyenler, bilim kadınları, hukukçular, diplomatlar, siyasetçiler, doktorlar, öğretmenler gibi her alanda başarılı kadınlarımızın var olması, devletimizin de sosyal ve iktisadi alanda kalkınmasını sağlamaktadır. Kadınların toplumsal hayatla bütünleşmeleri, toplumun işleyişine, gelişmesine ve ilerlemesine daha etkin bir şekilde katkıda bulunmaları, eğitim seviyelerinin yükseltilmesi, ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları, sosyal güvencelerinin sağlanması ve hukuki sorunlarının çözüme kavuşturulması için, herkesin üzerine düşen görevi eksiksiz olarak yerine getirmesi gerekir. Kadınların, şiddete maruz kalmadıkları, ekonomik, toplumsal ve siyasal alanda etkinliklerini daha da artırdıkları, toplumda daha görünür ve güçlü oldukları bir Türkiye dileğiyle tüm kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum."

Dünya Kadınlar Günü, Abdulkadir Çelik, Özalp, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'un raylı sistemlerinde "8 Mart" düzenlemesi
Geziden dönen otobüs şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 32 kişi yaralandı Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti Son dakika: Erdoğan'dan Yunanistan'a göçmen çağrısı: Kapılarını aç, gitsinler diğer Avrupa ülkelerine

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 17:34:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]