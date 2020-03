8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Sezer, mesajında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün, tüm dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha iyi yaşam özlemlerini ve isteklerini dile getirdikleri, birlik ve beraberlik günü olarak kutlandığını belirtti.

Kadının yeryüzünde merhametin, şefkatin, sevgi ve fedakarlığın sembolü olduğuna dikkati çeken Sezer, şunları kaydetti:

"Kadınların aile içinde 'anne' olmakla başlayan fedakarlık, sevgi, saygı, hoşgörü, birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma duyguları, toplumu olumlu yönde etkileyen en önemli gücü oluşturur. Türk kadını, Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyete giden yolda gerek cephede gerekse cephe gerisinde çok büyük işler başarmıştır. Ülkemizin ve toplumumuzun kalkınmasında geçmişte olduğu gibi bugün de özveriyle çalışan kadınlarımız sosyal hayatımızı şekillendiren en değerli varlıklarımızdır. Nasıl ki toplumun temeli aile ise ailenin de temeli kadındır."

Sezer, son olarak özverinin, şefkatin ve sevginin kaynağı olan aile kurumunun temelini oluşturan tüm kadınların gününü kutladı.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız sunan, sevginin, şefkatin ve özverinin simgesi olan kadınlara başarı, mutluluk ve sağlık dileyerek Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadınların, Türk toplumunda, tarihinde ve aile yaşamında her zaman seçkin ve saygın bir yere sahip olduğunu vurgulayan Saygılı, "Milli Mücadele dönemi boyunca ülkemizin işgalinden kurtuluşa yöneldiği yolda da hep ön cephede olmuşlar. Bugün düşman işgalinden temizlenmiş vatan toprağının her karışında emekleri ve göz yaşları bulunmaktadır. Tarihin her sayfasında üstün kahramanlık örneği sergileyen kadınlarımız tarihe adlarını altın harflerle yazdırmışlardır." ifadelerini kullandı.

Saygılı, bugün gelişen dünyada ise kadınların toplum hayatındaki öneminin gün geçtikçe arttığını ve daha iyi anlaşıldığını kaydetti.