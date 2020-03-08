8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

7 saat önce

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kurumda çalışan kadınlara çiçek verdi.

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Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kurumda çalışan kadınlara çiçek verdi.

Kaymakamlık makamında kamuda çalışan kadınlar ile bir araya gelen Akköz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Türk toplumunda kadının yerinin çok önemli olduğunu söyleyen Akköz, "Huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşları olan kadınlarımızın her zaman hayatımızda yeri büyüktür." dedi.

Kadınların Cumhuriyetin kuruluşunda, cephede ve cephe gerisinde mücadele vererek erkeklerle omuz omuza etkin görevler aldığını aktaran Akköz, "Kadınlarımız sadece bir günde anılmamalı, her zaman saygı ve sevgiyle hak ettikleri değeri vermeliyiz. Bu vesileyle, kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:52 Kaynak: AA
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