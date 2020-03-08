8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

6 saat önce

Çorum'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

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Çorum'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Levent Tuzcu ve Çorum Barosu Başkan Yardımcısı Lale Koldaş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitler ve emekçi kadınlar için 1 dakika saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce törene katılan kadınlara karanfil dağıtıldı.

Törenin ardından kentteki bir AVM'de Şiddeti Önleme Merkezi'nin standı ve kadın ressamların sergisi açıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Dünya Kadınlar Günü, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 12:16 Kaynak: AA
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