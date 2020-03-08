8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika

AK Parti Kırıkkale İl Kadın Kolları Başkanı Nebahat Erkök, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erkök, mesajında, Türkiye'nin geleceğini teminat altına alan ve milli güvenliğini tesis eden bütün mücadelelerin ardında şehitlerin, gazilerin, kahraman askerlerin sarsılmaz vatanseverliği ve büyük fedakarlıklarının olduğunu belirtti.

Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bugün de askerlerin vatanın müdafaasını en güçlü şekilde icra ettiğini, canları pahasına bir mücadele vererek ülkemize uzatılan mütecaviz ellere karşı durduğunu aktaran Erkök, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu mücadelede kahramanca çarpışıp şehadet mertebesine ulaşan şehitlerimizin aziz hatıraları tarihimizin en müstesna yerinde bulunacaktır. Şehitlerimizin mirasları hepimizin hassasiyetle üzerinde titrediği, en kıymetli emanetimiz olacaktır. Bu kıymetli emaneti 'bir ölür bin doğarız' diyerek büyük bir sabır ve özveriyle taşıyan şehit annelerinin, eşlerinin, kız kardeşlerinin ve bütün ailelerinin her daim yanlarında olmak, şehitlerimizin anısını titizlikle muhafaza etmek hepimizin ortak görevidir. AK Parti Kadın Kolları olarak bu yılki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kahraman Türk kadınlarına ithaf ediyoruz. Kahraman kadınlarımız ve tüm şehitlerimiz adına 'BAĞIŞ' yazıp 1987'ye göndereceğimiz mesajlarla güllerimizi şehitlerimize ve askerlerimize göndererek TSK Güçlendirme Vakfı'nda gül bahçemizi oluşturuyoruz."